We hebben sinds Dreams in early access is gegaan diverse mooie creaties voorbij zien komen en de een was nog meer verbluffend dan de ander. De tools in Dreams laten spelers werkelijk alles maken en nu is een nieuw hoogstandje online verschenen die dat eens te meer aantoont.

De creator BadRobo82 heeft een videofragment gedeeld van een bos dat hij gemaakt heeft, wat je hieronder kan bekijken. Het ziet er zo ontzettend mooi uit dat het haast fotorealistisch lijkt, zo mooi kunnen de creaties dus zijn.

Dat is overigens niet de enige creatie, een ander heeft een soortgelijk iets gemaakt wat er ook indrukwekkend uitziet.