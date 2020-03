De geruchten rondom Call of Duty blijven zich opstapelen. Zo konden we eerder al melden dat een insider aan had gegeven dat de remaster van Call of Duty: Modern Warfare 2 op korte termijn zal verschijnen. Mocht deze game snel uitkomen, dan is het ogenschijnlijk een kwestie van tijd totdat Activision ook Modern Warfare 3 opnieuw uitbrengt.

TheGamingRevolution, een YouTuber die net als Okami13_ vrij betrouwbaar is gebleken wat Call of Duty leaks betreft, heeft aangegeven op Twitter dat Activision inmiddels ook een remaster van Modern Warfare 3 in ontwikkeling heeft. Al voor enige tijd, zo voegt hij er aan toe.

Ook dit is weer niet te verifiëren, dus neem het wederom met een korrel zout. Desalniettemin lijkt een remaster van het derde deel een logische volgende stap, maar of het klopt is afwachten en het is ook de vraag wanneer die dan uitkomt.