Via de PlayStation Store is er het één en ander uitgelekt omtrent Modern Warfare 2 Remastered. Zo hebben we screenshots en een trailer voor jullie, die je hieronder kunt checken. Verder is ook de beschrijving uitgelekt, die CharlieIntel vanuit het Duits heeft vertaald, die check je eveneens hieronder.

Zoals je leest is er een connectie met Warzone aanwezig, je krijgt namelijk een Ghost Team Bundle met de OG Ghost skin voor Call of Duty: Modern Warfare en Call of Duty: Warzone.

CONTAINS the classic ghost bundle from the underwater blasting team for use in Call of Duty®: Modern Warfare® and Warzone *.

Miss out on the striking ghost outfit. Go with the dreaded look of UDT Ghost from the Call of Duty®: Modern Warfare® 2 campaign mission ‘The only nice day … was yesterday’ in the fight of Modern Warfare® and the free version Call of Duty®: Warzone .

Includes:

UDT ghost skin

2 weapon blueprints

weapon talisman

executor

prick

emblem

animated calling card

2 Battle Pass Skip Tiers

Relive the epic campaign of the 2009 Blockbusters Call of Duty®: Modern Warfare® 2, re-mastered for a new generation in HD.

The Call of Duty®: Modern Warfare® 2 campaign has been completely remastered with improved textures, animations, physical rendering, HDR lighting, and more.