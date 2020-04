Special: De ervaring met een ultra wide high-end monitor – Hoewel er erg veel soorten monitors en tv’s zijn, hebben we nog maar weinig beeldschermen die de panoramische breedte van onze ogen kunnen nabootsen. De ultra wide monitors proberen de lege ooghoeken op te vangen met extra beeld om zo een meer ‘immersive’ ervaring te creëren. Dit is helaas niet voor iedereen weggelegd, omdat dit soort schermen erg duur zijn en veel vragen van een pc. Wij hebben van MSI een ultra wide monitor te leen gekregen en hebben deze onder handen mogen nemen. Hoewel het een fantastisch scherm betreft, is het niet voor elke situatie perfect en we durven zelfs te stellen dat het misschien niet altijd even praktisch is om voor zo’n scherm te gaan. Maar met het oog op de toekomst en natuurlijk next-gen consoles, lijkt het ons wel de moeite waard om er even dieper in te duiken.

De ervaring is echt geweldig….

Het eerste waar je aan denkt is een panorama overzicht in al je games. Via de pc kun je gemakkelijk de instellingen aanpassen en menig game met een brede kijkhoek ervaren. Het is erg rustgevend en bijna een logische opzet als je het zo bedenkt. De zijkanten van je ooghoeken worden gevuld, waardoor je nog dieper in een game kan geraken. Een avontuurlijke game, first-person shooters of racegames zijn allemaal type games waar het een toevoeging kan zijn. Denk aan uitgestrekte landschappen, meer vijanden in beeld om op te anticiperen en hetzelfde geldt in racegames met auto’s naast je.

Zo zien we Hideo Kojima links en rechts Death Stranding al voor de pc promoten met ultra wide ondersteuning. We kunnen ons voorstellen hoe prachtig de omgevingen in die game ervaren zullen worden met een 21:9 opzet. De vistas die je kunt aanschouwen in Death Stranding zijn immers uniek en prachtig om te zien. Horizon: Zero Dawn zal hier net zo goed van kunnen profiteren. De grafische stijl van Horizon is toch net wat levendiger dan Death Stranding en zal minstens zo indrukwekkend zijn. Wij kunnen stiekem eigenlijk ook niet wachten om Gran Turismo op zo’n scherm te spelen, want ook dat moet prachtig ogen.

…op voorwaarde dat…

Op consoles worden ultra wide resoluties helaas (nog) niet ondersteund. Dat is met de volgende generatie consoles echter niet ondenkbaar. Sterker nog, Samsung probeert Microsoft over te halen ondersteuning voor ultra wide te implementeren in hun games. Mocht dit gebeuren, dan volgt de rest op den duur ook. Zo kunnen ultra wide monitors steeds meer een valide optie worden voor consolegamers. Nu is het eigenlijk nog een niche te noemen. Want hoe fijn een ultra wide ook mag zijn, je moet er wel een specifieke setup voor hebben en die drempel zal weggenomen moeten worden.

Daarnaast moet ook de content er op afgestemd worden, dus naast dat de consoles dit straks moeten ondersteunen, zullen ontwikkelaars dit in hun games moeten implementeren. De techniek is relatief nieuw en je ziet het nog maar weinig, hoewel je in pc-games de meest uitgebreide keuzes in resoluties hebt, is de ondersteuning hiervoor bij films zo goed als minimaal. Iets wat vergelijkbaar is met games van vandaag de dag, die kiezen in cut-scènes vaak voor de klassieke 16:9 (of soms 16:10) beeldverhouding. Dit zijn ook de standaard verhoudingen die je bij televisies kunt vinden. Het resultaat is dat je lelijke zwarte balken op het scherm te zien krijgt en dat breekt de immersie waarvoor je eigenlijk zo’n scherm in huis haalt.

…het voor iedereen even aantrekkelijk is

Als we ons MSI scherm als voorbeeld nemen (de MPG341CQR), zit je met een brede 34 inch opgescheept. Niet elk bureau is groot genoeg om de ruimte te bieden voor dat formaat. Daarbij moet je pc ook een beest zijn wil je de resolutie van 3440×1440 kunnen halen met een framerate van rond de 144. De prijs van het scherm is ook niet mals, rond de €1000,-. Dat is erg fors en voor hetzelfde geld kan je twee minder veeleisende monitors aansluiten op een pc. Je hebt dan weliswaar niet de panoramische ervaring als met een ultra wide, maar het plaatst het wat in perspectief als het op kosten aankomt.

We kunnen zelfs beargumenteren dat niet iedereen het ervaringsverschil even de moeite waard zal vinden. Met een pc setup zit je toch al vrij dicht op een monitor, dus die kleine extra breedte valt in de praktijk erg mee. Als je voor een 27 inch scherm zit of misschien zelfs een maatje groter, dan heb je nog altijd een voortreffelijke ervaring. Een ultra wide monitor versterkt het panoramische aspect echter ten zeerste, maar als je kijkt wat je er (nu nog) voor uit moet trekken, is het net een stap te ver voor de gemiddelde consument. Omdat ook niet alle content op maat gemaakt is voor de gewenste output, kan dit nu nog als een luxe uitbreiding voor de setup gezien worden.

Interessant toekomstbeeld

Nu we dat hebben aangegeven moeten we ook melden dat we er absoluut de potentie van inzien. Voor games zal dit een waanzinnige toevoeging zijn, mits je natuurlijk de mogelijkheid hebt om zo’n high-end monitor in huis te halen. Je ziet dat de technologie bij verschillende producten verschillende aspecten van het menselijk oog, en de ervaring daarvan, probeert na te bootsen. Zo wordt de standaard van framerates steeds hoger, de contrasten steeds beter en ook de kijkbreedte wordt langzaamaan een factor. Hoewel dat laatste nog een niche is, is het iets wat we wel steeds meer gaan zien en het zou een absolute aanwinst zijn qua ondersteuning bij next-gen consoles en dan in het bijzonder de PlayStation 5.