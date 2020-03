Ongeveer anderhalve week geleden liet Square Enix weten dat het mogelijk is dat de fysieke versie van Final Fantasy VII Remake niet op 10 april in de winkel ligt. Dit is te danken aan het coronavirus, dat voor vertraging zorgt bij de distributie. Nu heeft de Japanse uitgever laten weten dat de distributie nog steeds een probleem kan zijn, maar dat de kans aanwezig is dat de game eerder in de schappen ligt in plaats van later.

Square Enix heeft namelijk besloten om de fysieke exemplaren van Final Fantasy VII veel eerder dan normaal naar Europa en Australië te verschepen. De uitgever verwacht in deze werelddelen de grootste vertraging. Mocht het echter vlot verlopen, dan is de kans groot dat je een fysiek exemplaar van de game al voor de originele releasedatum kan bemachtigen.

We had some hard decisions to make during the final few weeks before launch due to disruption to distribution channels caused by the spread of the COVID-19 virus. These unique circumstances have made it very difficult to align timing of our global shipping. Our highest priority is that all of you, including those who live in countries currently facing the biggest disruption, can play the game at launch, so we made the decision to ship the game far earlier than usual to Europe and Australia.

As a result, there is a greater chance that some of you in these regions will now get a copy of the game prior to the worldwide release date of April 10.