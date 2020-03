Vele current-gen games zullen via backwards compatibility op de volgende generatie speelbaar zijn. Zoveel is inmiddels duidelijk, maar voor free-to-play online only games ligt dat iets complexer, want cross-gen moet geïntroduceerd worden en de game in kwestie moet natuurlijk geoptimaliseerd worden zodat het langdurig mee kan zodra iedereen overstapt.

Daarom is Digital Extremes al bezig met next-gen versies van Warframe, die game zal straks zowel op de PlayStation 5 als Xbox Series X te spelen zijn. De inkomsten die Warframe genereert lopen echter jaarlijks steeds verder terug, mede omdat de verkoop van current-gen platformen afneemt. Desalniettemin is Warframe als game stevig genoeg in een competitieve markt en daarom zullen ze de titel voortzetten op de volgende generatie consoles.

Tevens kijkt de ontwikkelaar naar mogelijkheden om Warframe op andere platformen uit te brengen, dus de game zal in de toekomst mogelijk op nog meer manieren gespeeld kunnen worden. Als laatste detail, in december 2019 passeerde de game 57.5 miljoen geregistreerde spelers, wat een groei is van 19.5% ten opzichte van 2018. Dat gaat dus wel erg goed.