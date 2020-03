Het ziet er naar uit dat Mortal Kombat 11 voorlopig nog voorzien zal worden van extra personages. Dataminers zijn in de gamecode gedoken en zijn tot conclusie gekomen dat er nog elf personages op het programma staan.

In de code van Mortal Kombat 11 waren er vanaf het begin meer character slots te vinden dan dat er personages waren. Deze werden uiteindelijk allemaal gevuld door extra vechters, die na de lancering zijn toegevoegd. Mortal Kombat 11 heeft in totaal 42 character slots in de code, maar er zijn op dit moment in totaal 31 personages beschikbaar, dat zou dus betekenen dat er nog elf onderweg zijn.

Een van deze extra vechters is echter al bekend. WB Games onthulde door een foutje dat Ash van Evil Dead eraan zit te komen. Welke de overige tien zijn is nog even gissen.