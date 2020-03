Aanstaande vrijdag verschijnt Resident Evil 3 en zoals je in onze review hebt kunnen lezen, is de game de moeite waard. Het embargo verliep gisterenmiddag en inmiddels zijn er veel reviews online gegaan en dat brengt ons bij het onderstaande overzicht.

Over het algemeen krijgt de game mooie cijfers, maar wel vallen ze lager uit dan vorig jaar het geval was bij de remake van Resident Evil 2. Desalniettemin is Resident Evil 3 voor de liefhebbers van de franchise zeker de moeite waard.