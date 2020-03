De meeste gamers willen juist lekker relaxed kunnen gamen en uren bezig zijn met een nieuwe titel. Er is echter ook een groep die juist zo snel mogelijk door een game heen wil gaan: speedrunners. Dit zorgt regelmatig voor indrukwekkende speelmanieren en voltooi tijden, zo ook met een speedrun van DOOM Eternal door Distortion2.

Deze speedrunner staat bekend als de meester van alle games van From Software, maar de laatste tijd is hij vooral bezig geweest om DOOM Eternal zo snel mogelijk uit te spelen. Uiteindelijk heeft Distortion2 er iets meer dan drie kwartier over gedaan om de shooter van id Software van begin tot eind te spelen.

Dit deed hij niet op een PlayStation 4, maar op een pc, maar dat maakt het niet minder indrukwekkend. Hoe hij dit geflikt heeft kan je hieronder bekijken.