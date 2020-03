The Elder Scrolls Online krijgt in juni weer een mooie uitbreiding en dat onder de titel ‘Greymoor’. Deze uitbreiding wordt nu getoond in een nieuwe trailer die wat meer van het verhaal laat zien, daarvoor kan je hieronder terecht.

Om je alvast een beetje tot deze uitbreiding in te leiden, kan je nu in de game een proloog quest vinden. Die brengt spelers naar de diepten van Blackreach met als doel om de plannen van Skyrim’s Icereach Coven te verstoren, de gebeurtenissen zullen nadien in Greymoor worden voortgezet.

The Elder Scrolls Online nog niet eerder gespeeld? Dan kan je vanaf morgen de game tijdelijk gratis spelen via het ‘Free Play Event’ dat duurt tot maandag 13 april, je krijgt dus vrij veel tijd en vanzelfsprekend behoort de zojuist omschreven proloog quest tot de speelbare content.

Om gebruik te maken van het Free Play Event moeten nieuwe spelers even de speciaal daarvoor ingerichte webpagina van The Elder Scrolls Online bezoeken, vanaf daar wijst het voor zich. Die pagina kan je hier vinden. Besluit je na het evenement de game te kopen, dan geniet je van korting op de basisgame alsook de al uitgegeven uitbreidingen.