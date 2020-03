Lords of the Fallen 2 werd in 2014 aangekondigd en zou in 2017 verschijnen, maar de game heeft nog altijd het levenslicht niet gezien. Dat de game nog niet is verschenen betekent echter niet dat het van de baan is. De game werd aanvankelijk gemaakt door Deck 13, maar dat schoof op een gegeven moment door naar Defiant Studios.

Dat bleek ook geen succes te zijn, waardoor (de als uitgever fungerende ontwikkelaar) CI Games besloot de ontwikkeling in eigen huis te gaan verzorgen. Op dit moment is de ontwikkelaar nieuwe krachten aan het rekruteren en die zullen op dit project gezet worden.

Ze hebben een nieuwe visie voor de game opgesteld en zijn redelijk op weg, maar de volledige productie moet nog op gang komen. De game zal gemaakt worden voor pc en next-gen consoles, maar er is nog geen zicht gegeven op wanneer de game precies uitkomt.

“We are currently recruiting in three locations at the same time, including Warsaw, where our studies are or will be soon. Ultimately, we decided to develop and build our own team, giving subcontractors only game components. We are just starting cooperation with the first partners. Lords of the Fallen 2 will be created in a similar production model as Sniper: Ghost Warrior Contracts.”