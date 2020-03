Films die gebaseerd zijn op videogames zijn meestal maar een flauwe boel, maar om één of andere reden blijven ze wel populair. Een nieuwe toevoeging aan het rijtje videogamefilms komt er binnenkort aan en is misschien niet de meest voor de hand liggende game.

Dragon’s Lair, een hit uit de jaren ’80, krijgt namelijk een live-action film op Netflix. Nog niet overtuigd? Dan kan ladykiller Ryan Reynolds je misschien wel op andere gedachten brengen, want hij is aan het project gelinkt.

Dragon’s Lair vertelt het verhaal van een ridder met de naam Dirk the Daring, die verschillende avonturen onderneemt om zijn geliefde prinses Daphne te redden. De Dragon’s Lair Trilogy is overigens in herwerkte versie te spelen op de PS4.

Veel details over de film zelf zijn momenteel nog niet bekend. Wat we wel al weten is dat Ryan Reynolds in de film zal meespelen en dat hij hierbij samenwerkt met Roy Lee van Vertigo Entertainment en Trevor Engelson van Underground Films. Ook animators Don Bluth, Gary Goldman en Jon Pomeroy duiken op in de crew. Het script is geschreven door Dan en Kevin Hageman, die al eerder The LEGO Movie verzorgden.

Zodra er meer details opduiken, lees je het uiteraard hier.