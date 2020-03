De naam Abubakar Salim zegt je waarschijnlijk erg weinig, maar we kennen de man in kwestie wel beter als de stemacteur van Bayek of Siwa uit Assassin’s Creed: Origins. Salim is altijd al een fervent gamer geweest en tijdens zijn werk voor Assasssin’s Creed is zijn liefde voor videogames enkel maar sterker geworden. Salim heeft nu namelijk recent aangekondigd dat hij een nieuwe richting inslaat en zijn eigen gamestudio uit de grond heeft gestampt: maak kennis met Silver Rain Games.

Salim staat hier uiteraard niet alleen voor, hij wordt bijgestaan door Melissa Philips, die eerder al Games Programme Manager voor BAFTA was. Samen willen ze “verhalen vertellen die gamers kracht moeten geven”. In een interview met Games Industry legt Salim uit waarom hij precies die sprong heeft genomen:

“I’ve played so many games, I’ve been in games, I got into storytelling through games. So it just felt natural to start a games studio and create awesome content,”

Door zijn bijdrage aan Assassin’s Creed heeft Salim bovendien veel ervaring opgedaan over hoe games precies gemaakt worden, dus hij heeft er vertrouwen in dat hij dit proces kan herhalen met zijn eigen studio. De studio staat nog in zijn kinderschoenen, dus van specifieke games is er logischerwijs nog geen sprake. We wensen Salim alleszins het beste toe en we hopen dat we snel aan de slag kunnen met zijn “awesome content”.