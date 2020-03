Alhoewel we nog niet bijster veel weten over de PS5 en de verschillende games die we zullen kunnen spelen op de volgende PlayStation console, hebben we een nieuwe aankondiging gekregen van een game die op de PS5 speelbaar zal zijn: maak kennis met Quantum Error. Quantum Error is een “cosmische horror first-person shooter”, of zo wordt de game omschreven door ontwikkelaar TeamKill Media.

Wat moeten we ons voorstellen bij die beschrijving? We staan open voor suggesties, want veel uitleg krijgen we momenteel jammer genoeg niet. Wel krijgen we een eerste teaser die ons de vreemde wereld van de game voorstelt. Het lijkt erop dat we gedropt zullen worden in een futuristisch (ruimte)station, waar we uiteraard in het gezelschap zijn van vreemde wezens. De beelden in de trailer zijn overigens gemaakt met de engine van de game zelf, maar het zijn geen expliciete gameplaybeelden.

De game is momenteel in ontwikkeling voor zowel de PS4 als de PS5, maar een specifieke releasedatum is niet gegeven. Het is dus zeker niet uitgesloten dat we hier met een PS5 launch titel te maken hebben, maar dit is uiteraard niet bewezen. De PS5-versie van de game mikt overigens op een staalharde 4K resolutie met 60 fps. Ook met ray tracing op de PS5 wordt er geëxperimenteerd als we onderstaande tweets mogen geloven.