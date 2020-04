Review: The Complex – De ontwikkelaar en uitgever Wales Interactive bestaat nog maar acht jaar, maar heeft zich vanaf het begin gericht op een vrij niche markt: de interactieve film. Zij hebben de laatste jaren verschillende titels in dit genre op de markt gezet en de games waren van wisselende kwaliteit. Dit doet ze er niet van weerhouden om op dezelfde voet door te gaan, zo is hun nieuwste game The Complex nu beschikbaar. Het zal geen verrassing zijn dat dit wederom een interactieve film is. Hoe de ontvangst van hun games ook is, ze blijven dit genre trouw. Een bewonderenswaardig standpunt omdat het een niche is, maar is The Complex het aanschaffen waard?

Meer film dan interactie

Het is algemeen bekend dat interactieve films niet bepaald overlopen van daadwerkelijke gameplay. Je moet op bepaalde punten wat beslissingen nemen en/of je moet wat quick-time events of iets wat er op lijkt afronden om verder te komen. De keuzes die je maakt hebben weer invloed op het verhaal. Met The Complex is de interactie tot een minimum beperkt. Je krijgt af en toe een keuze tussen A en B en heel soms wordt daar keuze C aan toegevoegd. De momenten waarop je een keuze moet maken is zelfs voor een interactieve film wat aan de summiere kant, maar dat mag de pret niet drukken. The Complex geeft je in ieder geval exact wat je verwacht van het genre en zal op dit punt geen klachten krijgen van liefhebbers. Alleen doet de game je in het begin wel lekker maken met iets ‘unieks’, waardoor je denkt dat The Complex je meer voorschotelt dan een ordinaire interactieve film.

Waarom?

Je hebt namelijk een aparte statusscherm tot je beschikking. Hierop is in realtime te zien hoe je relatie met verschillende personages is en er zijn wat statistieken te zien van het hoofdpersonage die betrekking hebben op persoonlijkheid, zoals betrouwbaarheid en eerlijkheid. Dit lijkt een grote rol te spelen in het avontuur en je krijgt ook het idee dat dit voor wat variatie in de gameplay zal zorgen. Maar tijdens het spelen zijn we dit scherm vergeten en pas tegen het einde van het verhaal realiseerden we ons dat. Bijgevolg ontstond de vraag of we wat belangrijke momenten of gameplay hadden gemist? Nee, absoluut niet. Dit statusscherm voegt namelijk helemaal niets aan de game toe, gezien je het niet hoeft te raadplegen en het vertelt je ook niets wat je kan helpen in het avontuur. Het enige wat het toevoegt, is dat wanneer je de game hebt uitgespeeld, je in dit scherm te zien krijgt wat voor persoonlijkheid je bent. Waarom dit statusscherm aanwezig is, is dus een raadsel.

Dit is echter niet het enige waar vraagtekens bijgezet kunnen worden. Soms zijn er momenten in de film die duidelijk geen invloed hebben op het verhaal, maar je moet daar wel een keuze maken. Een beetje opvulling dus. Er zijn ook scènes waar het omgekeerde geldt: waar je juist wel verwacht dat je een keuze moet maken, doordat deze scene het verhaal duidelijk kan beïnvloeden, maar daar gebeurt het dan weer niet. In dit soort games word je altijd enigszins in een bepaalde richting gestuurd, maar hierdoor komt dat in The Complex nog meer naar voren. Dat wil niet zeggen dat je helemaal geen controle hebt over wat er gaat gebeuren, want er zijn in totaal negen verschillende eindes. Er zijn dus genoeg scènes die je nog niet hebt gezien als je de game eenmaal hebt uitgespeeld. Zodoende kan je The Complex gerust meerdere keren spelen en dat is een goede zaak. Wel moet gezegd worden dat de film wat langer had mogen duren, want je ziet na ongeveer vijf kwartier de eindcredits over het scherm rollen.

Dun afsnijden

De gameplay van The Complex had dus zeker wat beter kunnen zijn, maar dat kan goedgemaakt worden door een sterk verhaal, maar dat is in dit geval helaas niet aan de orde. Het gaat over twee wetenschappers die te maken krijgen met nanotech en dat zorgt voor problemen. Ik zal je er niet meer over vertellen, want dan verklappen we gelijk een groot deel van het avontuur. Wat we wel kunnen zeggen is dat het verhaal wat aan de dunne kant is en allesbehalve spannend, bovendien zijn sommige scènes afgeraffeld. Het is niet zo dat het niet om aan te zien is, maar het is duidelijk dat het geheel wat meer aandacht had mogen krijgen. Hetzelfde geldt voor de acteurs. De twee hoofdpersonages zetten goed werk neer, maar een klein aantal bijrollen zijn niet echt om vrolijk van te worden. Die vergeten soms wat hun rol is en dat leidt best wel af. Kortom: als je het verhaal en de gameplay bij elkaar optelt, dan weet The Complex als geheel niet echt indruk te maken.