De open Resident Evil Resistance beta had afgelopen weekend al beschikbaar moeten zijn op de PlayStation 4 en pc, maar door technische problemen werd deze beta uitgesteld. We hebben dus iets langer moeten wachten, maar nu kunnen we alsnog met de beta aan de slag.

Als je de beta al op je PlayStation 4 hebt staan, zul je even moeten kijken of je versie 1.01 gebruikt. Indien niet, dan zul je de client even moeten updaten en als je er inzit, maar je kunt geen match vinden, dan is het aan te raden de beta even opnieuw op te starten.

De beta duurt tot en met 3 april, de dag waarop Resident Evil 3 verschijnt. Meer weten over de game? Check dan hier onze review.