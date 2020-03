Vorig jaar kondigde Sony aan dat ze de servers van Driveclub zouden gaan sluiten en vandaag is het zover. De servers van Driveclub, Driveclub Bikes en Driveclub VR zijn offline gehaald, waardoor spelers niet langer met en tegen elkaar online kunnen racen.

Daarmee is de game niet onspeelbaar, integendeel, de singleplayer content is nog steeds beschikbaar. Gezien het in de game ook draaide om het opzetten van je club en het verzamelen van XP voor die club, zul je dat nu enkel solo kunnen doen. De club bestaat nog wel, maar je deelt niets meer met de leden – ook daarvoor waren de servers immers nodig.

Samen met het offline halen van de servers zijn de games ook uit de PlayStation Store verdwenen, dit vanwege aflopende licentieovereenkomsten. De drie genoemde games kan je dus niet langer aanschaffen in de PlayStation Store. Wil je toch ooit nog graag eens Driveclub spelen, weet dat de games ook fysiek zijn uitgekomen, die exemplaren zijn nog wel beschikbaar.