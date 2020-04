Vorig jaar verscheen Shantae and the Seven Sirens al voor iOS en macOS, maar het vijfde deel in de serie is nu ook onderweg naar andere platformen. Op 28 mei zal het nieuwe avontuur van de heldin met het paarse haar beschikbaar worden gesteld voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

Het is niet de eerste keer dat er een Shantae-game op de PlayStation 4 verschijnt, maar het is wel voor het eerst dat een deel PlayStation 4 Pro ondersteuning krijgt. Degene die deze console bezitten kunnen Shantae and the Seven Sirens spelen in 4K. Wil je weten wat de game nog meer te bieden heeft, dan kan je dat in de onderstaande trailer bekijken.