Het tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare komt volgende week ten einde en net zoals de vorige keer bij een seizoenseinde, zal Infinity Ward dubbel XP activeren. Dit laat Segmentnext via Twitter weten en daarbij geven ze aan dat Infinity Ward erg gul is.

Je kunt vanaf 3 april 19:00 uur tot en met 6 april 19:00 uur dubbel XP verdienen voor je level, voor je wapens en voor de Battle Pass. Als je de Battle Pass nog niet compleet hebt, dan is het aan te raden dit weekend even door te knallen, zodat je de laatste unlocks bereikt.