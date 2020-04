Vorig jaar trok de livestream van ‘Opening Night Live’ op de gamescom veel kijkers. Het is nog niet zeker of de beurs dit jaar kan doorgaan in verband met het coronavirus, maar de openingsshow van de gamescom zal dit jaar sowieso wel plaatsvinden en wel op 24 augustus. Dit heeft Geoff Keighley via Twitter laten weten.

Vorig jaar waren er 1500 fans aanwezig tijdens Opening Night Live, maar of dat dit jaar ook het geval zal zijn hangt natuurlijk af van de huidige pandemie. Hetzelfde geldt voor de beurs zelf. Als er tegen die tijd nog steeds geen evenementen plaats mogen vinden, dan is het de bedoeling dat het een online evenement wordt. De organisatie is dus voorbereid op alternatieven.

Tijdens het online evenement kunnen er bijvoorbeeld demo’s getoond worden van games die eigenlijk op de beursvloer hadden gestaan. Zo wil de organisator gamers toch een beetje van dienst zijn in plaats van dat alles wordt geannuleerd.

In these uncertain times it’s good to have something to look forward to: @gamescom Opening Night Live returns on Monday August 24. We’ll be streaming live then. In mid-May our partners at gamescom will update fans on the status of the physical event in Germany. pic.twitter.com/kyyl7r3VVu

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 31, 2020