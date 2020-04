Games worden vaak geassocieerd met schieten en moorden omdat er een zeer breed aanbod van titels is die aan die classificatie voldoet, maar af en toe worden we verrast met iets wat volledig anders is.

De game Biped is precies zo’n game. Na een crash op aarde moet je met schattige robotjes ervoor zien te zorgen dat de aarde niet volledig in het duister gehuld wordt. Dit doe je door een combinatie van platformen en puzzels oplossen.

De game kun je in coöp spelen, zowel samen op de bank of online, of lekker in je eentje. De game staat gepland voor een release in april, maar een precieze releasedatum werd nog niet gegeven.