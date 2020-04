Alhoewel alle schijnwerpers momenteel op de Resident Evil 3 Remake gericht staan, wordt er kennelijk achter de schermen nog steeds hard doorgewerkt aan het mysterieuze Resident Evil 8. We hebben nog steeds geen officiële bevestiging van dit project gekregen, dus moeten we het maar met geruchten doen. En die geruchtenmolen draait opnieuw op volle toeren.

Alhoewel leaker Dusk Golem nog niet zo lang geleden aankondigde dat de volgende Resident Evil game nog jaren op zich zou laten wachten, lijkt hij nu wat op zijn woorden terug te komen. Hij blijft bij zijn punt dat de game al sinds 2016 in ontwikkeling zou zijn, maar als we zijn recente posts op Twitter nalezen, zou de game eigenlijk al in 2021 klaar zijn voor gebruik.

Om ons nog wat meer te teasen belooft hij dat hij binnenkort nog meer info zal vrijgeven. Tot zover wist hij te vertellen dat de volgende Resident Evil game erg anders zal zijn dan wat we van de serie gewend zijn. Zo anders dat hij zelfs denkt dat fans kwaad zullen zijn wanneer de game uiteindelijk wordt aangekondigd. Opmerkelijk is wel dat hij nooit de letterlijke naam ‘Resident Evil 8’ in de mond neemt en in plaats daarvan spreekt over de 2021 Resident Evil game. Dit kan uiteraard gewoon toeval zijn.

Om het nog maar eens duidelijk te maken: dit is uiteraard geen officiële info, dus neem dat zoutvat er maar bij. We houden jullie op de hoogte van meer updates!