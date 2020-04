De kans is zeer groot dat gamers die Titan Quest bij de release hebben aangeschaft al lang en breed klaar zijn met de game, aangezien deze titel twee jaar geleden uitkwam. Toch kan je het spel weer uit het stof halen, want er is een nieuwe uitbreiding op komst die €19,99 zal kosten.

Buiten dat de uitbreiding een geheel nieuw verhaal met zich meebrengt, wordt er ook een nieuwe modus toegevoegd: Tartarus Endless Mode. Hierin krijg je steeds een groep vijanden te verslaan en elke groep is sterker dan de vorige. Deze modus kan je zowel alleen als in coöp spelen met maximaal vijf andere spelers.

Er is ook een trailer vrijgegeven van de nieuwe uitbreiding voor Titan Quest en die kan je hieronder checken.