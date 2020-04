Aanstaande vrijdag komt Resident Evil 3 Remake uit voor de PlayStation 4 en dit is wederom een klapper van een release, zoals je ook in onze review kunt lezen. Deze game werd gemaakt door Capcom die hulp kreeg van de studio M-Two en ondertussen draait de geruchtenmolen alweer op volle toeren.

Een bron van CVG geeft aan dat co-ontwikkelaar M-Two, onder leiding van voormalig PlatinumGames directeur Tatsuya Minami, met een nieuw project aan de slag is gegaan voor Capcom. Het zou hier om een grootschalig project gaan, wat wederom een remake betreft.

Helaas hebben we geen indicatie gekregen over welke game er een volledige make-over zal krijgen, of voor wanneer deze game gepland staat. En nog spannender is, voor welke console?