Na het recente gratis weekend voor Ghost Recon: Breakpoint, komt Ubisoft nog maar eens op de proppen met een actie om ons te overtuigen de game te spelen. Eigenaars van de game kunnen vanaf nu tot en met 16 juni namelijk één tot drie vrienden uitnodigen om mee te spelen via een Friend Pass. Deze vrienden hoeven dus niet per se in het bezit van de game zelf te zijn.

Om je vrienden te laten meespelen, moeten ze de trial versie van Ghost Recon: Breakpoint hebben gedownload. De speler die het spel wél in zijn bezit heeft, hoeft dan enkel maar zijn vrienden uit te nodigen tot zijn sessie en klaar is Kees! De enige beperking is dat iedereen in dezelfde party op hetzelfde platform moet spelen.

De trial versie geeft je normaal gezien zes uur aan solo gameplay, maar de tijd die je spendeert met een vriend via Friend Pass telt hierin niet mee. Dat is dus mooi meegenomen. Deze trial is nu te downloaden en zal altijd beschikbaar blijven, wel zo handig voor latere acties en nieuwe Friend Pass initiatieven.