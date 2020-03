Surprise surprise, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered is verschenen in de PlayStation Store. De game is beschikbaar gesteld voor de PS4 en lanceert op 30 april voor Xbox en PC. Het betreft alleen de campaign, dus niet de multiplayer. Deze campaign is geremastered in 4K resolutie met HDR ondersteuning.

Er zit ook een leuke bundel bij voor Warzone en Modern Warfare spelers, namelijk de Underwater Demo Team Classic Ghost-bundel. Details daarover check je hieronder evenals de launch trailer.

BEVAT de Underwater Demo Team Classic Ghost-bundel, voor gebruik in Call of Duty®: Modern Warfare® inclusief Warzone*. Stort je in de strijd met de meest iconische Ghost-look uit de Call of Duty®: Modern Warfare® 2-campagnemissie ‘The Only Easy Day… Was Yesterday’ en breng deze naar Modern Warfare® inclusief de free-to-play-versie Call of Duty®: Warzone. Bundel bevat: – UDT Classic Ghost-skin

– 2 wapenblauwdrukken

– Wapenamulet

– Genadeklap

– Gesproken opmerking

– Geanimeerd visitekaartje

– Embleem

– 2 Battle Pass-tierskips Beleef opnieuw de epische singleplayer-campagne uit de toptitel van 2009, Call of Duty®: Modern Warfare® 2, geremasterd voor een nieuwe generatie in HD. De Call of Duty®: Modern Warfare® 2 Campaign is volledig geremasterd met verbeterde textures, animaties, physics-based rendering, high-dynamic range lighting en nog veel meer.

Je kunt de game hier aanschaffen.