Het begint zo langzamerhand een sneue vertoning te worden, het gedoe rondom de Uncharted-film. Nadat het samenstellen van de cast al niet vlot verliep werd er ook om de haverklap van regisseur gewisseld, maar uiteindelijk leek het allemaal goed te komen. De bedoeling was ook dat er deze maand gefilmd zou gaan worden, totdat het coronavirus roet in het eten gooide.

Het resultaat is dat de opnames zijn uitgesteld en hoewel dat in eerste instantie geen invloed op de release had, blijkt dat toch wel aan de orde te zijn. De nieuwe releasedatum staat nu op 8 oktober 2021. Ditmaal geen productieperikelen of iets rondom de cast, het is noodzakelijk omdat Sony de film anders niet afkrijgt. Dit vanwege de aanhoudende pandemie.

Gezien de pandemie nog lang niet aan zijn einde lijkt te zijn, is het uitstel begrijpelijk. Tegelijkertijd is het wel jammer, want hierdoor moeten we nog langer op de film wachten.