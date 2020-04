Volgende week verschijnt de langverwachte remake van Final Fantasy VII en in die game kun je natuurlijk Trophies verzamelen. Ze zijn weliswaar nog niet allemaal bekend, omdat de game wat verborgen Trophies bevat, desalniettemin hieronder het overzicht.

Die geeft een duidelijk zicht op de doelstellingen wil je de platinum Trophy binnenhalen. Weet wel dat de lijst hieronder lichte spoilers kan bevatten over het aantal hoofdstukken en meer, dus kijk alleen verder als je het zeker weet.

Final Fantasy VII Remake is vanaf 10 april verkrijgbaar.

Platinum

Master of Fate

-Earn all Final Fantasy VII Remake

Goud

Hardened Veteran

-Complete all chapters on Hard difficulty

Zilver

Intelligence Agent

-Complete all battle intel reports

Weapons Expert

-Learn all weapon abilities

Master of Mimicry

-Learn all enemy skills

Dressed to the Nines

-Obtain all nine bridal candidate outfits

Best in the Business

-Complete all quests

Disc Jockey

-Collect all music discs

Brons

Onetime Gig

-Complete Chapter 1

Escape Artist

-Complete Chapter 2

Mercenary Endeavors

-Complete Chapter 3

Night on the Town

-Complete Chapter 4

Plan E

-Complete Chapter 5

Lights Out

-Complete Chapter 6

Trapped like Sewer Rats

-Complete Chapter 7

Reunited

-Complete Chapter 8

Never the Bridge

-Complete Chapter 9

Sewer Survivor

-Complete Chapter 10

Paranormal Investigator

-Complete Chapter 11

The Collapse

-Complete Chapter 12

Broken Dreams

-Complete Chapter 13

Picking Up the Pieces

-Complete Chapter 14

The Pizza in the Sky

-Complete Chapter 15

No Appointment Needed

-Complete Chapter 16

Emerging from Chaos

-Complete Chapter 17

Destiny’s Crossroads

-Complete Chapter 18

Warming Up

-Win a battle

Weakened Resolve

-Exploit an enemy’s weakness

Bonds of Friendship

-Free a bound ally

Staggering Start

-Stagger an enemy

Music Collector

-Collect 3 music discs

Gotta Start Somewhere

-Complete a quest

My First Ability

-Max out a weapon’s proficiency

Materia for Beginners

-Level up an orb of materia

My First Summon

-Invoke a summon

Biker Boy

-Get praised by Jessie at the end of the motorcycle mini-game

Heavenly Dart Player

-Rise to the top of the Seventh Heaven darts leaderboard

Cleanup Crew

-Obtain the Chocobo & Moogle materia

In Lockstep

-Bypass the delta-level security lock in Mako Reactor 5

Crate Annihilator

-Complete all Normal difficulty Whack-a-Box challenges

Summon Slayer

-Defeat a summon in battle.

Sultan of Squat

-Complete all squat challenges.

Dancing Queen

-Receive a gift from Andrea for being a dance superstar

Returning Champion

-Emerge victorious from a colosseum sparring session

Snappy Dresser

-Obtain three bridal candidate outfits

Whack-a-Box Wunderkind

-Complete all Hard difficulty Whack-a-Box challenges

Peeress of Pull-Ups

-Complete all pull-up challenges

Building Character

-Attain level 50 with a character

Staggering Feat

-Deal 300% damage to a staggered enemy

Hidden Trophy

-Hidden Description

Hidden Trophy

-Hidden Description

Hidden Trophy

-Hidden Description

Hidden Trophy

-Hidden Description

Hidden Trophy

-Hidden Description