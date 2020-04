Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered is sinds afgelopen dinsdag verkrijgbaar en deze remaster bestaat enkel uit de singleplayer. Nu heeft Activision uitgelegd waarom de multiplayer ontbreekt.

Met de release van Call of Duty: Modern Warfare is het doel geweest om een centrale plek te creëren waar alle spelers terecht kunnen voor de ervaring. Omwille van die reden is het niet wenselijk om de spelersbasis op te delen over twee games.

In plaats daarvan zullen Infinity Ward en Activision meer remakes van klassieke maps aan Call of Duty: Modern Warfare toevoegen, dat in navolging van Rust, Shipment, Vacant en Crash. Hierdoor zou de multiplayer ervaring van Modern Warfare 2 op een praktische wijze in de laatste Modern Warfare geïntegreerd worden.

Een logische keuze, maar dat verklaart niet het ontbreken van de Spec-Ops modus. Ook dat tref je in de laatste telg aan, maar tegelijkertijd is de Spec-Ops modus van Modern Warfare 2 in omvang relatief beperkt, dus die aan de remaster toevoegen had geen kwaad gekund.

Het ziet er niet naar uit dat er nog wat met de klassieke Spec-Ops modus gedaan zal worden, helaas.