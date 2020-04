Er waren al aardig wat games opgeschoven naar een latere datum en er is nu geen ontkomen meer aan nu het coronavirus voor veel problemen zorgt: 2020 wordt het jaar van het uitstellen van games. De volgende titel die je aan het rijtje kan toevoegen is Wasteland 3.

Het was de bedoeling dat het derde deel op 19 mei zou verschijnen. Nu iedereen bij ontwikkelaar inXile thuiswerkt, is er meer tijd nodig om alle puntjes op de i te zetten en daardoor is de game uitgesteld naar 29 augustus.