PlatinumGames beloofde ons vier onthullingen en inmiddels hebben we er drie gehad. De laatste onthulling stond voor 1 april – gisteren dus – op de planning, maar nu blijkt dat het op niets is uitgelopen. De ontwikkelaar vond het een goed idee om de vierde onthulling op de internationale grappendag te plannen, want het was… een grap(?).

Het blijft een soort van bij drie aankondigingen en dat zijn de remaster van The Wonderful 101 Remastered, Project G.G. en de opening van een nieuwe studio in Tokio. De vierde onthulling is namelijk een arcadekast voor Sol Cresta, hoewel we vraagtekens zetten bij de plannen hieromtrent.

Wordt het werkelijkheid of heeft de ontwikkelaar iedereen voor de gek gehouden? De toekomst zal het ons leren.