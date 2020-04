Microsoft liet vorig jaar november weten dat Minecraft Dungeons in april 2020 zou verschijnen. Helaas zal de game deze maand niet uitkomen, want ook hier gooit het coronavirus roet in het eten. Minecraft Dungeons zal nu op 26 mei beschikbaar worden gesteld.

De nieuwste titel in de Minecraft-franchise gooit het over een hele andere boeg. Het gaat namelijk om een dungeon crawler, maar het maakt gebruik van de voxel graphics waar Minecraft om bekend staat.

De game zal beschikbaar worden gesteld in twee versies: de ‘Standard Edition’ en de ‘Hero Edition’. De eerste is alleen de game en de tweede geeft je ook toegang tot de twee uitbreidingen die na de lancering zullen verschijnen.