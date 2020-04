Final Fantasy VII Remake is ongetwijfeld een game waar veel gamers deze maand op zitten te wachten. Officieel gezien komt de game op 10 april uit, maar de kans is aanwezig dat je het al eerder in huis hebt. Nog heel eventjes wachten dus en in de tussentijd kan je deze nieuwe Inside-video bekijken.

Dit is het derde deel uit de videoreeks en deze gaat dieper in op de actie en combat van de game. De video duurt iets langer dan een kwartier en laat diverse mensen uit het ontwikkelteam aan het woord. Dit is overigens wel in het Japans gesproken, dus we raden je aan de ondertiteling aan te zetten.

Final Fantasy VII Remake verschijnt op 10 april.