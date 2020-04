Eerder deze week gaf Square Enix al aan dat gamers Final Fantasy VII Remake mogelijk eerder in huis zullen hebben. Het bedrijf heeft de games al eerder verscheept richting Europa en Australië vanwege het COVID-19 virus. Naast de vervroegde fysieke exemplaren schijnt nu ook de digitale versie naar voren gehaald te zijn, de pre-load althans.

Mensen op Reddit en ResetEra merkten op dat hun pre-load van 7 naar 2 april verschoven was. Dat zou betekenen dat je vanaf vandaag de game kan binnenhalen. De exacte reden waarom de digitale versie vervroegd is, is niet bekend. Mogelijk heeft het te maken met de langzamere download snelheden op de PS4, gezien Sony dit wat heeft teruggeschroefd.

Blijf dus jouw digitale versie van Final Fantasy VII Remake in de gaten houden, want het zou zomaar kunnen zijn dat je de game vandaag of morgen al kunt downloaden.