Dreams ligt nu bijna twee maanden in de schappen en spelers hebben inmiddels hun creativiteit volledig losgelaten op de game. Zo nu en dan zien we unieke creaties voorbij komen – zoals zeer realistische graphics – en de creaties zullen alsmaar beter worden naarmate de game langer uit is. Daarvoor stelt Media Molecule nieuwe content beschikbaar middels updates, zo is er nu weer een nieuwe te downloaden.

Het gaat hier om update 2.08 en deze brengt wat gratis content met zich mee. Zo krijgen spelers toegang tot de Welcome Garden Character set. Deze personages zijn van te voren gemaakt en kan je direct gebruiken in andere kunstwerken. Ook krijg je een gezichtsloze dummy met je mee, die je zo kan laten of natuurlijk helemaal kunt aanpassen zoals jij wilt.

#DreamsPS4 Patch 2.08 is available to download! 🥳 ✨Welcome Garden Character Pack

🌤️Sun Shadow Scale vs Detail

⬆️D-Pad controls for the Dreamiverse

⚒️Other fixes and improvements Check out the Character Pack in this video! #MadeInDreams pic.twitter.com/xecigsmxMy — Media Molecule (@mediamolecule) April 1, 2020

Daarnaast kan je nu de d-pad gebruiken om in de Dreamiverse te navigeren en er zijn nog andere wijzigingen doorgevoerd. Tot slot kan je nog een korte video bekijken die deze update toelicht en hieronder zijn ook de patch notes te vinden.