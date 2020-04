“Remember, no Russian.” Drie woorden die bij menig gamer een belletje zullen doen rinkelen, als ze al geen rilling over de rug veroorzaken. Met die ene onheilspellende zin luidde de slechterik van Modern Warfare 2 de meeste controversiële missie in de game in. Een terroristische aanslag op het vliegveld van Moskou volgde, georkestreerd door een Russische slechterik die het wilde doen lijken alsof de Amerikanen verantwoordelijk waren. Ergens snap je waarom Russen hier niet van gediend zijn.

Het zal dan ook niemand al te zeer verbazen dat de PS4-versie van de Call of Duty: Modern Warfare 2 remaster niet uitgegeven wordt in Rusland. Sony heeft besloten om de game daar namelijk niet in de virtuele winkelrekken van de PlayStation Store te leggen. Officieel wordt er niet naar ‘No Russian’ gewezen als oorzaak, maar ergens vermoeden we dat dit de enige mogelijke reden kan zijn. Al mogen jullie er hieronder uiteraard naar hartenlust op los speculeren. Laat jullie gaan.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered is a completely fictional 2009 campaign, recreated in HD quality. SIE decided not to sell the game in the Russian PS Store. We look forward to the release of the game in digital form for the PC in http://Battle.net and on Xbox consoles.