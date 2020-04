Sony Japan Studio biedt al jarenlang kwaliteit voor PlayStation consoles. Gravity Rush 2 zal vast bekend in de oren klinken, al staat de ontwikkelaar toch vooral bekend om hun succesvolle samenwerkingen met andere studio’s. Denk aan titels als Bloodborne en The Last Guardian, en je weet wat ik bedoel. Sony Japan Studio is niet bepaald de minste.

De ontwikkelaar zal er in de toekomst enkel groter op worden. Letterlijk dan, aangezien de studio vandaag een nieuwe afdeling geopend heeft, met Kazuo Kato aan het hoofd. Het precieze doel van de nieuwe afdeling werd vooralsnog niet bekendgemaakt, maar het ontwikkelen van titels voor de PlayStation 5 lijkt aannemelijk. Laat maar komen!