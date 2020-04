Enkele weken geleden werd de nieuwste telg in de MotoGP-reeks aangekondigd, namelijk MotoGP 20. Langzamerhand komt er steeds meer informatie over naar buiten. Onlangs werden we al verblijd met de gehele Trophylijst. Daardoor weten we wat we moeten doen om die felbegeerde platinum trofee te bemachtigen. Nu is het tijd om inhoudelijk naar de gameplay te kijken met een nieuwe trailer. In deze trailer neemt de ontwikkelaar je mee in de ‘Managerial Career’ modus.

De opbouw van de trailer bestaat uit verschillende onderwerpen, om in essentie het doel van de modus toe te lichten. Kies zelf je manager en je crew, waarna je een passend contract ondertekent. Vervolgens pas je je eigen rijder en motor naar wens aan met een uitgebreid customization systeem. Pas daarna test je je motor in verschillende gebieden. Verbeter jezelf vervolgens race op race en groei uit tot de allerbeste racer op het circuit. Dit is allemaal mogelijk vanaf 23 april aanstaande, want dan is de game verkrijgbaar.