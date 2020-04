Hoe de PlayStation 5 er straks uitziet is nog een grote vraag voor jou en mij. Datzelfde geldt voor de games die we hierop mogen verwachten. Vanaf nu is het in ieder geval een zekerheid dat er een nieuwe Commandos game voor gaat verschijnen. Uitgever Kalypso Media heeft afgelopen december al laten weten dat ze druk bezig waren om een team samen te stellen voor de ontwikkeling van deze game. Nu is het hoge woord eruit: een nieuwe Commandos game is inmiddels in ontwikkeling.

Het gaat nog wel even duren voordat we weer iets over de game gaan horen, omdat de ontwikkeling nog in de kinderschoenen staat. De productie van de game is neergelegd bij Claymore Game Studios in Duitsland, waar een team momenteel druk bezig is met de eerste ideeën. In de tussentijd probeert het team nog enkele knappe koppen bij zich te scharen, waarmee ze in de verre toekomst een nieuwe Commandos game willen neerzetten die iedereen waardeert.