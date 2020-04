Vorige week werd bekendgemaakt dat My Friend Pedro op 2 april verschijnt voor de PS4. De game is al geruime tijd beschikbaar voor de Nintendo Switch, pc en Xbox One, maar nu ook eindelijk voor onze Japanse trouwe ros. In My Friend Pedro stap je in de huid van een zeer flexibel te besturen personage, wat een unieke manier van spelen biedt. De game is verkrijgbaar in de PlayStation Store voor een bedrag van €19,99.

In de actievolle launch trailer zien we geen gameplay, maar krijgen we een geanimeerd beeld voorgeschoteld. De trailer levert een beeld van de sfeer die je in de game mag verwachten. Het doel van het spel is namelijk jezelf van punt A naar punt B verplaatsen en tussendoor iedereen vermoorden die op je pad komt. Daarvoor krijg je tussendoor steeds nieuwe wapens aangereikt om mee te spelen met je personage.