Eergisteren werd het gerucht de wereld ingestuurd dat Resident Evil 8 volgend jaar al zal verschijnen. Dit wordt nu mogelijk kracht bijgezet door de demo-trailer van Resident Evil 3. Daarin zit namelijk een ‘geheime’ datum verstopt.

Je moet er even moeite voor doen, maar als je het voor elkaar krijgt om het beeld stil te zetten op het juiste moment, dan komt de datum 01-28-2021 tevoorschijn. Dat is dus 28 januari 2021. Volgens de geruchten verschijnt het achtste deel in de serie volgend jaar, dus één plus één is twee.