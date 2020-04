Trails of Cold Steel is al een tijdje een gevestigde naam binnen het JRPG-genre. Voor spelers die old-school strategische turn-based combat prefereren zijn deze games dan ook de go-to keuze.

In 2018 verscheen het vierde deel op de markt in Japan en zoals bij voorgaande delen laat lokalisatie meestal twee jaar op zich wachten. Ook nu is dat weer het geval, want wij mogen Trails of Cold Steel IV verwachten in de herfst van 2020. Waarschijnlijk zoals voorheen in oktober.

De aankondigingstrailer kun je hieronder bekijken.