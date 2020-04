In Red Dead Online wordt met regelmaat kleding aangeboden die je maar voor beperkte tijd aan kunt schaffen. Rockstar heeft nu een aantal van deze items weer terug gebracht met een nieuwe update voor de online modus van Red Dead Redemption 2.

Het gaat om een lading verschillende kledingstukken die weer in de Wheeler, Rawson & Co. Catalogus te vinden zijn. Een aantal van deze items zijn: de Gator Hat, Ortega Vest en Strickland Boots. Dit is natuurlijk niet het enige wat de update met zich meebrengt, want er is ook een nieuwe variant toegevoegd aan Showdown: Choose Your Weapon. Hoe lastiger het wapen is waarmee je de finale klap uitdeelt, des te meer punten je krijgt. De serie bevat nieuwe en meer vluchtige wapenuitrustingen, nieuwe point values en meer explosies.

Natuurlijk zijn er ook weer bonussen te verdienen. Burgerwachten die het onvriendelijke terrein afspeuren op zoek naar ongewenste gasten, ontvangen 50% extra cash bij alle Bounty uitbetalingen, waaronder ook Legendary Bounties. Tevens krijgen Collectors een Role XP-bonus van 100% bij Salvage Collector Free Roam Events, de Condor Egg en bij het verkopen van complete sets.

Er zijn deze week ook verschillende kortingen om van te profiteren, waaronder 5 Gold Bars korting op de Collector’s Bag of de Bounty Hunter Licence, plus 80% korting op alle Collector Maps, 70% korting op Criollo en Breton Horses, 50% korting op alle Collector en Bounty Hunter-kleding en 40% korting op de Bounty Wagon.