John Wick Hex is al even verkrijgbaar voor de pc en Mac, maar zal over niet al te lange tijd ook naar de PlayStation 4 gaan komen. Uitgever Good Shepherd Entertainment en ontwikkelaar Bithell Games hebben vandaag aangekondigd dat de titel vanaf 5 mei verkrijgbaar is in de PlayStation Store.

De reden waarom de release even op zich heeft laten wachten zit hem in de besturing, die moest omgezet worden voor de DualShock 4 controller. Dat duurde dus even, maar het is allemaal gelukt en zodoende hoeven we niet al te lang meer op de game te wachten.

De prijs van de game zal rond de 20 euro zijn.