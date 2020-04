Borderlands 3 is weer van een nieuwe update voorzien hoewel het in dit geval een hotfix betreft. Het gaat dus om snel wat kleine aanpassingen aan de game en de hotfix richt zich voornamelijk op het buffen van Moze, gezien die niet altijd even sterk was.

Na het updaten zou het spelen met Moze een stuk beter moeten verlopen, gezien verschillende skills een bonus hebben gekregen. Ook is Moze van meer brandstof voorzien, waardoor je langer met Iron Bear kan rondlopen. Details hieronder.

Reduced the cooldown time for Iron Bear

Increased the amount of fuel for Iron Bear

Increased the bonus on “Behind the Iron Curtain” skill

Increased the bonus on “Security Bear” skill

Increased the bonus on “Experimental Munitions” skill

Met deze update zijn er ook wat evenementen van start gegaan, de ‘Slot Machine Mania’ en ‘Trials Take-All’ evenementen om precies te zijn. Deze evenementen duren tot 9 april 18:00 uur.