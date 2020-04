Mark Cerny heeft onlangs veel details over de PlayStation 5 uit de doeken gedaan, maar nog lang niet alle informatie is bekend. Het is nu dus wachten op het volgende moment dat Sony met wat nieuws komt en één van de eerstvolgende stappen zal waarschijnlijk het uit elkaar halen van de console zijn.

Dit heeft Mark Cerny in een interview met Digital Foundry aangegeven. Er werd in dat interview over het koelsysteem van de console gesproken, maar daarover gaf Cerny aan dat ze dat bewaren voor de ‘teardown’, waarbij hij stelt dat men blij zal zijn met de oplossing.

Dat suggereert dat we binnenkort meer van de console gaan zien en dan met name de binnenkant van het apparaat. Mogelijk krijgen we dan ook een goed beeld van de console zelf, gezien het ontwerp nog altijd in nevelen gehuld is.