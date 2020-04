Ontwikkelaar Naughty Dog, bekend van Uncharted en The Last of Us, heeft zojuist via Twitter een verklaring gegeven omtrent de releasedatum van The Last of Us: Part II. De game stond van origine gepland voor een release op 29 mei, exclusief voor de PS4. Deze datum gaat de ontwikkelaar echter niet halen en dit wijten ze aan logistieke problemen veroorzaakt door het coronavirus.

Het is dan ook niet mogelijk om The Last of Us: Part II af te ronden en uit te brengen op de manier waarop Naughty Dog dat zou willen, de game wordt dus uitgesteld tot een vooralsnog onbekende datum. Uiteraard is dit erg jammer voor de fans, Naughty Dog en voor een ieder die hier naar uitkeek. Ze hopen dat het uitstel niet al te lang zal duren en met een beetje mazzel is corona na deze zomer achter de rug en kunnen we dit najaar alsnog aan de slag met de game.

Verklaring van ontwikkelaar Naughty Dog