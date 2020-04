Nog niet zo lang geleden lekten er details over de eerste uitbreiding voor Dragon Ball Z: Kakarot. Niet veel later onthulde Bandai Namco de officiële details en toen werd ook bekend dat we de uitbreiding ‘A New Power Awakens – Part 1’ in de lente mogen verwachten. Beelden van de nieuwe uitbreiding hadden we nog niet, maar daar komt met deze korte teaser verandering in.

Bandai Namco heeft een nieuwe trailer uitgebracht waarin diverse media de game aanprijzen voor zijn kwaliteit. Helemaal op het einde van de video zien we de eerste beelden van de uitbreiding, en dus de Super Saiyan God-modus van Goku en de kwaadaardige Beerus.

A New Power Awakens – Part 1 zal enkel beschikbaar zijn voor Season Pass eigenaren. Je kunt het eerste deel pas los kopen wanneer Part 2 later in de zomer verschijnt.