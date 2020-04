De sci-fi shooter Boundary is al een hele tijd in ontwikkeling bij Studio Surgical Scalpels, maar heeft sinds de aankondiging veel te verduren gehad en een lange tijd bleef het stil rondom deze titel.

Na onder andere een wissel van uitgever in 2019, zou het de beoogde release van eind 2019 niet meer halen, waarna het werd uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2020. Gezien het eerste kwartaal al voorbij is en er nog steeds geen releasedatum bekend is, viel te verwachten dat de game opnieuw zou worden uitgesteld. En dat is nu ook het geval.

Middels een persbericht heeft de uitgever laten weten dat de game is uitgesteld, maar een precieze nieuwe datum werd niet gegeven. Vooralsnog verwachten ze dat het ‘ergens in 2020’ zal worden.

Voor wie benieuwd is naar wat deze game te bieden heeft, lees je de ongezouten mening van collega Wim hier. Voor wie daden meer zeggen dan woorden, is de onderstaande trailer misschien geschikter.