Review: One Piece: Pirate Warriors 4 – Het is weer eens de maand van Bandai Namco. Het staat ons nog goed bij, hoe dit een paar jaar terug ook zo uitpakte. De diehard anime-fans zonder bovengemiddelde portemonnee moeten nu keuzes maken. Zo is My Hero One’s Justice 2 een erg goede keuze, maar ook One Punch Man: A Hero Nobody Knows is een titel die voor fans wel eens interessant kan zijn. Als laatste komt daar nu One Piece: Pirate Warriors 4 om de hoek kijken. Een gevestigde naam die zijn terugkeer maakt naar de roots na zo’n vijf jaar afwezigheid. Is dit dan de Namco Bandai release waar iedereen zijn zuurverdiende geld aan moet uitgeven?

Nieuw deel, nieuwe arc

Het verhaal begint in de Wano Country-arc, waarin onze helden het onder andere tegen Big Mom en Kaido moeten opnemen. Dit is de huidige, lopende arc van One Piece. Direct valt het ons op dat One Piece: Pirate Warriors 4 een beetje alle kanten op springt. Het spel lijkt zo nu en dan naar adem te snakken om alles zo duidelijk mogelijk weer te geven voor spelers die niet volledig bekend zijn met de serie. Hoewel dit enerzijds bewonderenswaardig is, mist het spel af en toe de focus die we toch wel gewend zijn uit eerdere delen. Zo gaan we na de Wano Country-arc direct over naar de Alabasta-arc, waarmee we effectief twintig jaar terug in de tijd springen.

Dit is enigszins kwalijk te noemen, want het voelt een beetje alsof ze de Wano Country-arc direct aan het begin gooien als selling-point voor mensen die bij zijn met de serie. Sterker nog, dat verhaal heeft gewoonweg nog geen conclusie. De omgevingen en personages uit deze arc zijn natuurlijk wel erg leuk, maar het voelt een beetje als blij gemaakt worden met een dode mus wanneer je vervolgens weer helemaal terug gaat naar materiaal wat we al vaker voorbij hebben zien komen. Zo belanden we op den duur ook in de Marineford-arc en de Enies Lobby-arc. De poging van ontwikkelaar Omega Force om deze elementen samen te laten smelten voor nieuwelingen pakt volledig andersom uit en zorgt ervoor dat alleen fans van het eerste uur snappen wat hier nu daadwerkelijk allemaal gebeurt.

Het gebruikelijke

Mocht je nou niet weten wat je van een One Piece: Pirate Warriors deel kan verwachten, de naam zegt het eigenlijk al. Net als Dynasty Warriors hebben we hier te maken met een musou. Jij speelt één zeer krachtig personage en neemt het op tegen duizenden zwakkere eenheden en een handjevol sterkere. Deze gevechten worden dan weer afgewisseld met baasgevechten die over het algemeen weer wat pittiger zijn. Deze formule verandert eigenlijk nooit, afgezien van wat kleinere aanpassingen om het spel toch wat fris aan te laten voelen.

Zo zijn de movesets van de speelbare personages wat uitgebreider. En daarover gesproken, One Piece: Pirate Warriors 4 heeft geen gebrek aan speelbare personages. Met in totaal 43 personages is er voldoende afwisseling. Daarnaast is ook aangekondigd dat we in de toekomst nog eens negen extra personages daaraan toe kunnen voegen door middel van DLC. Ook nieuw zijn giant characters, zoals de eerder genoemde Big Mom en Kaido. Deze twee zijn ook speelbaar en doen behoorlijk wat meer schade dan de standaard personages. Nadeel is dan wel weer dat ze ook een makkelijk doelwit zijn voor de tegenstander.

Aan de andere kant van die medaille heeft One Piece: Pirate Warriors 4 ook een nieuwe mogelijkheid op bepaalde baasgevechten om deze nog net wat uitdagender te maken. Met Titan mode groeit jouw tegenstander aanzienlijk en worden ze technisch gezien net zo krachtig als Big Mom en Kaido. Een rake klap op jou kan je dan dus al gauw in de problemen brengen. Nog interessanter dan dat is de nieuwe vier speler online coöp modus waarin je dus samen met drie vrienden alle missies kan uitspelen. Een welkome toevoeging gezien de strijdvelden soms gigantisch zijn en zo’n veldslag met wat extra spelers toch net wat leuker kan uitpakken.

Verzorgd, maar niet daar voorbij

We hoopten op grafisch gebied eigenlijk op wat meer, maar het valt allemaal een beetje tegen. One Piece: Pirate Warriors 4 is nu een échte current-gen game. De voorganger is namelijk ook nog voor de PlayStation 3 en zelfs de PlayStation Vita verschenen. Dit zou Omega Force toch echt moeten aanzetten om het onderste uit de kan te halen, maar dit doen ze helaas niet. Pirate Warriors 4 is geen lelijke game, alles behalve, maar dat heeft het voornamelijk te danken aan zijn tekenstijl die eigenlijk altijd leuk is om naar te kijken. De framerate is gelukkig wel stabiel en we speelden de game dan ook op een mooie zestig beelden per seconde op onze PlayStation 4 Pro.

Qua voice-acting krijgen we wat we intussen wel gewend zijn van Bandai Namco. De stemacteurs uit de anime-serie zijn voor een groot deel aanwezig en vertolken hun eigen rollen, een belangrijk detail bij dit soort gelicenseerde games. Bij de muziekafdeling blijkt het alleen niet helemaal goed te zijn gegaan. Veelal krijgen we bekende deuntjes uit het One Piece-universum te horen, maar soms wilde de muziek er tijdens een gevecht zo maar mee ophouden. Andere geluiden bleven echter wel aanwezig, maar de muziek kapte gewoon zo maar af. Een vreemd probleem, maar dit is vast wel te verhelpen met een patch.